Lekcije župana izumitelja

Župan majhnega slovenskega kraja. Ki ni bil samo priljubljen med občani, temveč tudi uspešen podjetnik. Prejemnik najvišjih državnih odlikovanj več dežel. Pa izumitelj nove tehnologije, o kateri je poročala ameriška revija Science. Tehnologije, o kateri pripravljajo mednarodne znanstvene konference – v Avstriji, Italiji, Franciji. Ne, to ni znanstvenofantastična pripoved, pač pa del slovenske zgodovine. Konec devetnajstega stoletja je bila namreč Slovenska Bistrica središče visoke tehnologije, o kateri se je pisalo po vsem svetu, njen avtor pa ni bil nihče drug kot župan Albert Stiger (danes še najbolj znan kot ustanovitelj tovarne olja Gea).

Slabih sto trideset let kasneje je ta tehnologija še vedno tu, čeprav še zmeraj ni nobenega znanstvenega dokaza, ali sploh deluje. (Trenutno vodilni proizvajalec je na daljni Novi Zelandiji, podjetje Mike Eggers Ltd.) Gre pa za naprave, ki so jim nekoč po slovensko rekli »strelne priprave« oziroma »možnarji proti toči«. To so topovi z dolgimi tulci, usmerjeni v zrak. S povzročanjem hrupa, ki seže daleč navzgor, naj bi preprečili, da se v oblakih tvori toča – Stigerjeva inovacija je bila, da je uporabil dimnike parnih lokomotiv in tako ustvaril še posebej gromke poke. O njem je denimo revija Science poročala 26. januarja 1900, pariški Journal de Physique Théorique et Appliquée pa je januarja 1903 povzel zaključke znanstvene konference o učinkovitosti njegove protitočne tehnologije.