Leni Riefenstahl v dobi #jaztudi

Pred kratkim sem dobil nenadejano elektronsko pismo. Newyorška novinarka, članica redakcije spletnega časnika Forward, je želela postaviti dve vprašanji o moji udeležbi v anketi BBC, v kateri so konec lanskega leta izbirali najboljše filme, ki so jih režirale ženske. Približno tristo povabljenih je na prvo mesto postavilo popularno klasiko Klavir (1993) Jane Campion, ampak to ni bila poanta njenega pisma; zanimala jo je moja visoka umestitev Triumfa volje, zloglasnega nacističnega propagandnega filma, ki ga je Leni Riefenstahl leta 1934 posnela na zborovanju nacionalsocialistične stranke v Nürnbergu.For the record, postavil sem ...