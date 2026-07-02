Če je svet en sam, prost mej med državami in religijami, potem ni več mogoče stopiti na območje, ki pripada samo nekaterim in ne vsemu človeštvu.

V tej kolumni bi rad premislil Lennonovo tezo. S tem izrazom razumem sporočilo Lennonove najbolje znane skladbe »Imagine« (Zamisli si). V njej poje takole: »Zamisli si svet brez nebes, brez religije, brez držav.« Poziva nas, naj si predstavljamo svet, v katerem ni mej med religijo X in religijo Y, med državo A in državo B, med tostranstvom in nebesi. Ta svet, pravi Lennonova teza, bi bil svet absolutne sloge med ljudmi. Trdim, da ima Lennonova teza najmanj eno pomanjkljivost. Če bi se kadarkoli uresničila – če bi res dosegli svet brez meja – potem bi postala nemogoča vsaj ena ključna človeška vrlina: gostoljubnost. Ta teza je presenetljiva, vem. Kako bi lahko gostoljubnost, ki je ravno ljubezen do gosta ali do tujca, umanjkala v svetu brez meja, v katerem si sosedje (kot predvideva ...