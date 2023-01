Lepotna kraljica in nasprotniki vsega

V nadaljevanju preberite:

Slovenijo že nekaj let zajema mrzlica ljubiteljev nasprotovanj, kar pa zdaj postopno prinaša povečano tveganje razvojnega, gospodarskega in socialnega zastoja. Seveda ni nič narobe, če posamezniki izražajo nestrinjanje ali nasprotovanje. To je z ustavo zagotovljena pravica, ki jo je vredno spoštovati. Težava nastopi, če privrženci nasprotovanj prevladajo v družbenem in političnem življenju. To se Sloveniji zdaj ne pozna le v nezadoljstvu na družabnem področju, ampak tudi v zaostajanju gospodarskih, okoljskih in socialnih ciljev.