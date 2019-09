Leve basni, desne basni

Se spomnite razpisa za pravljico, ki ga je lani objavil tednik Demokracija? Del javnosti so zmotila navodila razpisa, ki so zapovedovala, da mora pravljica spodbujati domoljubje in tradicionalne vrednote, zato naj negativnega junaka predstavlja »invazivna tujerodna vrsta«. Oglasili so se ogorčeni razvojni psihologi, odzvala so se različna društva s protestnimi pismi, češ da razpis vsebuje sovražni govor, ki ne sodi nikamor, še posebno ne v pravljice za otroke, ki naj bi jih vzgajali v duhu strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sprejemanja različnosti.Odziv strokovnjakov in javnosti na ta razpis je razumljiv in pričakovan. ...