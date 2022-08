Levičarski mačist

V nadaljevanju preberite:

Brazilska portugalščina pozna posrečen izraz »esquerdomacho«, ki pomeni levičarskega mačista, moškega, ki v družbi spretno signalizira liberalnost, socialni čut in progresivnost. Prav posebno vročično se zavzema za feministični boj, izpasti želi kot intelektualen in občutljiv tip moškega, ki mu ženske lahko zaupajo, prikazuje se kot njihov tovariš, soborec.

»Esquerdomacha« je mogoče v baru zalotiti pri branju Bukowskega, njegovo stanovanje je polepljeno s plakati evropskih art filmov, obiskuje razstave sodobne umetnosti … Za skrbno premišljeno fasado se skriva moški, ki ženske v resnici prezira, objektivizira in izrablja enako kot njegov kolega desničarski mačist. Služijo mu za potrjevanje samopodobe in družbenega statusa, v najbolj zavržnih primerih uporablja psihološko, fizično in spolno nasilje.

Pri mačistih sta samo dve opciji, če mačist ni slučajno apolitičen: mačist je vedno desničar ali levičar. Oba v javnosti igrata s kartami »dobrega dečka«, v zasebnih odnosih, ki so pogledu drugega zastrti, pa delujeta po načelih globoko ponotranjenih seksizma, toksičnega prepričanja o večvrednosti enega spola, in mizoginije, iracionalnega sovraštva do žensk.