Ljubezen v času umetne inteligence

Milijoni po svetu uporabljajo klepetalne bote, ki z imitacijo prijazne, empatične in ljubeče človeške komunikacije posameznikom zlezejo pod kožo.

Ob koncu leta, ko izbiramo osebnosti leta in dogodke leta, se pogosto spomnim televizijskega Dnevnika izpred dobrih dvajsetih let. Praznično obarvano prednovoletno oddajo so končali z anketo na cesti med naključnimi sprehajalci po ljubljanskih ulicah. Spraševali so jih, kdo je njihova osebnost leta. Ljudje so podajali pričakovane odgovore: naštevali so športnike, glasbenike, celo kakšen politik se je znašel med njimi. Potem pa je ena od anketirank odgovorila: »Janez Tržan.« Novinar jo je zmedeno pogledal, saj imena ni prepoznal. »Ga ne poznate?« ga je vprašala anketiranka. »To je moj fant,« je pojasnila. »On je moja osebnost leta. Vse leto me je imel rad.« Če bi to anketo videla dva svetovno znana sociologa – Anthony Giddens in Zygmunt Bauman –, ki sta ob koncu dvajsetega in na začetku ...