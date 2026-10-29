Ljubi svojega bogataša!

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Časi, ko se je mladina identificirala z rockovskimi zvezdniki, so, kot kaže, nepreklicno minili. Eden od trendov, ki jih je moč zaznati še posebej pri sodobnih mladih fantih in moških, je glorificiranje bogatašev. Figure, kot sta Elon Musk in Andrew Tate, imajo na socialnih omrežjih zveste sledilce, ki v njih vidijo svoje nove idole ali celo bogove. V nekaj desetletjih se je mladostniški upor proti establišmentu z bogataši na čelu pretvoril v svoje nasprotje, tako da niti sporne izjave, kriminalna dejanja magnatov, njihovo simpatiziranje z nacistično ikonografijo ali odprto mizoginijo ter rasizmom, ne morejo spodkopati ljubezni do njih. Vprašanje je, zakaj – še ...