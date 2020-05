Ljubitelji leninizma

Proustove magdalenice je težko postaviti k Leninu, ampak konec aprila je minilo 150 let od njegovega rojstva, kar je pospremilo nekaj slavilnih opominov. In potem tisti vic, ki je posvaril pred osebami, okuženimi s koronavirusom, Marxom in Leninom … To menda ni bilo slavilno, temveč strašljivo … Pred bronastega Kidriča se je šla poklonit trojka naslednikov … to je bilo spoštljivo …V vrtincu mešanih čustev me je potegnilo v mlada leta, ko sem se – nič kriva, nič dolžna – znašla med častilci Vladimirja Iljiča. Po odloku. Brez možnosti ugovora. Novi časi so očitno terjali poleg novega človeka tudi novejše, ...