Lojze Kovačič gre v kino

Je Tolstoj kdaj zašel v kino? Kaj pa Proust ali Auguste Renoir? Vsi so živeli za časa filmskih pionirjev, ko je »kino za groš« veljal za sejemsko zabavo.

Vse te filmske obsesije so se mi pred očmi vrtele v času karantene, ko so bile kinodvorane zaprte, ko so drug za drugim odpadali filmski festivali in ko smo bili zreducirani na recepcijo filmov na TV-zaslonih. FOTO: Jure Eržen/Delo