Lomastenje in tihotapljenje

Med polemikami zadnjega časa je ta o stoletnici univerze in o njeni počastitvi posebno zanimiva. Na prvi pogled se je zdelo, da gre za dokaj značilen spodrsljaj mladoletne države, ki pač nima tradicije, to je tistega avtomatičnega znanja, kaj se spodobi in kaj ne … Pa je malo pretiravala in povabila na slavje četo mladcev v uniformah. Misleč, da gre za gardo, ki bo počastila slavje, je bila dočakana na nož: Soldati so prišli strašit intelektualce … Strela skrtačena, bi zajel sapo Milčinski.Polemično besedovanje razkriva, da gre za svojevrstno barvno slepoto, ki omogoča diametralno nasprotne trditve. Tako so nekateri ...