Desna plima, leva fronda

Slovenska politika velja za tako predvidljivo, da bi lahko na začetku mandata sestavil listek za tombolo, na katerega bi napisal najverjetnejše afere, zaplete, razplete drame, in se nato štiri leta zabaval tako, da bi odkljukal zadetke. A če bi še tako naprezal svojo domišljijo, se referendum v predvolilnih mesecih, s katerim bi leva neparlamentarna opozicija poskušala rušiti reformo, ki jo je minister Levice uskladil s tako rekoč vsemi reprezentativnimi sindikati, ne bi znašel med zadetki moje politične tombole.

Takšen scenarij bi se mi zdel mogoč kvečjemu, če bi bili v času Golobove vlade priča razkroju desnosredinske opozicije in bi se pomladi 2026 približevali z alternativo: bodisi hegemonija Svobode bodisi nova alternativa na levici. Skratka, če bi bilo politično ozračje podobno tistemu leta 2014, ko se je za svoj veliki skok v politiko odločila Združena levica.