Ustavno sodišče na ideološki mesoreznici

Čeprav sem že pomladi leta 2024 napovedal oster politični boj okoli sestave ustavnega sodišča, pa si nisem predstavljal, da bo potekal na tako beden, improviziran in odkrito strankarski način. Najprej so bila tu že omenjena prerivanja med predsednico in koalicijo, ki so v zadnjih treh letih postala del politične folklore (ali, če se izrazim v februarskem duhu, političnega karnevala). V dobrem mesecu, odkar je Golob objel Pirc Musarjevo na božični proslavi, se je levosredinski tabor zbudil iz letargije in ugotovil, da mora čim prej poskrbeti za imenovanje novih sodnikov, preden se mu iz rok dokončno izmuzne velikanska številčna večina tega mandata, s katero v zadnjih štirih letih sicer ni ravno najbolje vedel, kaj početi.