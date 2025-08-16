Centralizem, slovenski unikum

V nadaljevanju preberite:

Minuli teden je avstralski youtuber – vsaj po naglasu sodim, da gre za Avstralca – objavil kratek videoposnetek, v katerem je svojim sledilcem postavil kvizovsko vprašanje iz zemljepisa: »Ali veste, katera država ima največ upravnih enot na prvi stopnji (first-level subdivisions)?« Glede na to, da mi je algoritem serviral prav njegov posnetek, se mi je zazdelo, da poznam odgovor na njegovo zagonetko, še preden ga je zaupal gledalcem. Pomagalo je tudi, da je vprašanje posnel pred ljubljanskim magistratom in da so na spodnjem delu videoposnetka tekle podobe Bleda. Nepresenetljivo, torej: »Ta država je Slovenija! Ima 212 upravnih enot na prvi stopnji, največ na svetu. To je noro!«

Očitno je na podatek naletel ob poletnem obisku naše države. Bolj kot temu, da se mu je zdel bizaren, bi se morali čuditi, da se večini Slovencev sploh ne. Pa čeprav vsakodnevno trpijo posledice tega.