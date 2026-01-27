Zemljani smo se znašli v pravljici, ki ji za zdaj ni videti razpleta. Nekaj pa je gotovo: prave pravljice nas bodo preživele.

V duhu hiperkorektnega novega sveta ni nič čudnega, da na seznam skoraj prepovedanih del za otroke drsijo še nedavne uspešnice. Samo vprašanje pravega aktivizma (kajpada v dobro otrok) je, kdaj se bo nedvomno oporečnemu Roaldu Dahlu pridružila tudi Astrid Lindgren. FOTO: Voranc Vogel

Mehak slap znane melodije se razlije prek zatemnjenih otroških sob. Zazveni trobenta. Množica otrok z umitimi zobki in oblečenih v pižame se v pričakovanju umiri. Minevajo zadnje minute pred spanjem. »Mami, lunalaj je, daj radio bolj naglas!« Od kod se je v naše draveljsko stanovanjce prikradlo poimenovanje uvodne skladbe v vsakovečerno radijsko oddajo Lahko noč, otroci, je eno od mnogih vprašanj, ki jih ne morem več zastaviti svojima pokojnima staršema. Zven besede lunaláj v spominu vseh nekdanjih otrok naše rodbine še danes zaigra uspavanko Urbana Kodra. Dobre pol minute trajajoča mojstrovina je lani upihnila šestdeseto svečko, torej se je rodila z mojo generacijo in se z razliko od nas ni postarala niti za en dan. Pravljice so nevidno vezivo človeštva. Nastajajo vsepovsod in od ...