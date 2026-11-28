Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Rusko medijsko poročanje o Ukrajini je zelo zanimiv in javno dostopen vir o tem, kako ruske elite vidijo smoter vojne proti Ukrajini in globalno vlogo Rusije. Kljub temu ga domači dežurni mirotvorci pri svojih »analizah« vedno znova izpuščajo oziroma ga obravnavajo na način, ki kaže, da niso šli skozi šolo historične kritike virov. Na neki način jih razumem. Tudi jaz raje berem romane Dostojevskega in drame Čehova, kot pa konzumiram medijske izločke Margarite Simonjan in Vladimirja Solovjova ali miselno inkontinentnost Dimitrija Medvedjeva. A kot nas vedno znova opozarja Slavoj Žižek, velja v trenutkih dramatičnih poslabšanj politične in geopolitične klime ...