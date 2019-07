Majhna razmišljanja o duši

Ne govoriti in govoriti sta v enaki meri človeški način obstajanja na tem svetu, pri čemer obstaja vrsta stopenj enega in drugega. Poznamo nemo tišino speče apatije, trezno tišino, ki spremlja resen živalski obraz, plodno tišino zavedanja, pri kateri se napaja duša in iz katere se rojevajo nove misli, živahno tišino budne percepcije, pripravljene reči: 'To … ono …', glasbeno tišino, ki spremlja vase vpito dejavnost, tišino med poslušanjem drugega, ki govori, ob čemer lovimo besede ter drugemu pomagamo pri jasnem izražanju, bučno tišino upora in samoobtoževanja, glasno in tiho govorjenje, ki pa je kljub temu ...