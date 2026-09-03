Majhni kraji, veliki zločini

Kolumna: Z begom v zasebnost, čeprav ovenčanim z vznesenim vihtenjem slovenske zastave, spet izgubljamo državo, na katero bi bili tako radi ponosni.
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Tana French nima nobenih iluzij o majhnih prikupnih vasicah, v katerih naj bi živeli ljudje, ki dobro v srcu mislijo. FOTO: Voranc Vogel
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Tana French, ameriško-irska pisateljica kriminalk, je pretanjena opazovalka tistega, kar bi lahko imenovali irskost Irske. V svoji seriji romanov dublinskega oddelka za umore nam vpogled nekoč slavljenega keltskega tigra razpre skozi partikularne zločine in pripovedovalske glasove detektivov in detektivk, ki jih morajo razvozlati. Tako, denimo, v Broken Harbour umor skoraj celotne družine osvetli, kako je velika finančna kriza leta 2008 pokopala sanje množice ljudi, ki so srečo iskali v nepremičninskih naložbah, dokler se te niso razblinile pod težo počenega dolžniškega balona. Obupan akt matere zločinke, ki se ni mogla več spopadati z naraščajočo paranojo ...
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