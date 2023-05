V nadaljevanju preberite:

Slikovit primer razlike v pomenu, ki vpliva na razliko v razmišljanju, navaja Umberto Eco po ameriškem jezikoslovcu in prevodoslovcu Eugenu Nidi: razlike med angleščino in vrsto drugih jezikov, tudi slovenščino, najdemo že na ravni tako preprostega opravila, kot je premikanje nog. Nida je analiziral pomen več angleških glagolov, povezanih s premikanjem desne in leve noge. Pri besedah run ('teči') in walk ('hoditi') premikamo noge po vzorcu 1-2-1-2 – pri teh dveh besedah tako s prevajanjem kot z razmislekom znotraj jezika nimamo nobenih težav. Že pri besedi hop ('skakati na eni sami nogi') potrebujemo v slovenščini več besed, a opišemo povsem enak vzorec 1-1-1 itd. ali 2-2-2 itd. Pri besedi skip (običajno jo v tem pomenu prevajamo kot 'skakljati, poskakovati' ...) pa trčimo ob nerešljiv miselni problem.