Mala nočna glasba

Smrčavci pogosteje trpijo za žilnimi boleznimi, so utrujeni, imajo motnje koncentracije. A tudi njihovi zakonci imajo lahko zdravstvene težave.

V drugem letniku faksa se mi je razlil slepič. Ker pri zdravniških otrocih nikoli ne gre vse kot po maslu, se je bolezen zapletla, tako da sem poleg operacije in enotedenskega bivanja v bolnišnici izkusil še nekaj bolj ali manj neprijetnih posegov, ki sem jih vzel kot del izobraževalnega procesa, saj moraš kot zdravstveni delavec dodobra spoznati svoje delo tudi s perspektive uporabnika. Ležal sem na kirurški kliniki, kamor so zaradi pomanjkanja prostora poleg postelj, ki so bile ob stenah, dve postelji namestili še v sredino sobe, tako da nas je bilo v prostoru več kot dovolj. Z izjemo še enega mladeniča so vse preostale postelje zasedali starejši gospodje. Zaradi lastnega stanja pa tudi razlike v letih kakšnega posebnega veselja do pogovora z njimi nisem imel, upal sem le, da se bom, ...