Mala scena

Slovenska kultura naj zaradi majhnosti trga in jezika ne bi mogla preživeti brez subvencij. To je ena redkih trditev, glede katere obstaja skoraj popolno soglasje – od leve do desne. V kulturi, na primer v založništvu, pogosto slišimo, da slovenske kulture ni mogoče prepustiti trgu, zato jo je treba spodbujati z javnimi sredstvi. To velja tudi za druga področja kulture ali tista, ki naj bi bila na presečišču kulture, umetnosti in znanosti. Slovenski kulturni model je večinoma upravljan s sistemom subvencij. Podobno velja tudi za druga področja – gospodarstvo, celo medije.

Ob tej predpostavki imam nekaj pomislekov. Ne strinjam se z mnenjem, da je ravno majhnost argument za tak sistem. Menim nasprotno: majhnost in prepletenost družbenega prostora bi nas lahko spodbudili k razmisleku o tem, kako sistem subvencij deluje in ali res spodbuja kakovostnejši in enakopravnejši prostor ustvarjanja.