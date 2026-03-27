Manj ideologije, več desni.ce

Zoran Stevanović z Janezom Janšo ne more sodelovati, ker razume, da mu je ideološko preblizu in da ga lahko ta edinole pogoltne.

Medtem ko se je vesoljna Slovenija več mesecev ukvarjala s tem, ali je Janševo kukavičje jajce Anže Logar, je videti, da se je skozi zadnja vrata v politično ospredje prebila neka druga stranka, ki je desnici ideološko uporabna predvsem zato, ker teatralno vztraja, da ni ne levo ne desno, gotovo ne v centru in vsekakor ne spodaj – dvignjena je nad samo ideologijo. Slovensko politično življenje zadnjih petnajst let ključno oblikujejo trije politični pojavi, ki so tri različne faze istega strukturnega problema. Leta 2011 se je z Jankovićevo kandidaturo na državnozborskih volitvah uradno začela politika novih obrazov. Ta se vse do leta 2022, ki je po novih obrazih Cerarja in Šarca prineslo nov obraz Goloba, ni do kraja izpela. Potem se je v javno življenje vtkala politika povezovanja oziroma ...