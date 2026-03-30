Manjše zlo

Tik pred volitvami sem se vrnil v očetnjavo in doživel šok. Po mesecu novičarske abstinence nisem potreboval veliko časa, da sem ugotovil, da so pretendenti za cesarja več kot goli. Ker tabu golote, ki ga je v pravljici za neke druge čase uporabil Andersen, v teh časih skoraj ne deluje več, sem si lokalne rivale za prestol vizualiziral v sadomazohističnih korzetih iz črnega usnja z gumijastimi falusi na hrbtih. Zagatno pač. Domnevno leve so do gnusa transparentno dobili tam, kjer smo vsi vedeli, da so. V marmeladi. Domnevno desni so za to, da mi to vemo, angažirali izraelske strokovnjake za umazane politične biznise. In tako smo dobili nekakšen približek Epsteinove nevihte v kahli, ki je bila ravno dovolj silovita, da je politične fekalije male zahodnoevropske zapizdine razburkala v novo ...