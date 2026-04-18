»Mar gospodje ne vidijo …«

Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.

Nerodno je tole, z napovedjo obiska predsednika državnega zbora v Moskvi. Nerodno je, da so se ob njegovi izvolitvi pred parlamentom zbrali njegovi navijači z ruskimi zastavami. Nerodno je, da mu je za izvolitev čestital predsednik dume, ki Evropi rad grozi z jedrskim holokavstom. Nerodno je, da je napovedal referendum o izstopu iz Nata. Nerodno je, da zaradi vsega tega poteka frenetična komunikacija med evropskimi prestolnicami in veleposlaništvi, akreditiranimi v Ljubljani. Nerodno, a sodeč po odzivih tistih, ki so ga izvolili na drugo najvišjo politično funkcijo v državi, obvladljivo. Za to, da so Stevanovićeve napovedi o skorajšnjem referendumu povzeli večji evropski mediji, so krivi levičarji, ki so ga zašpecali v tujini. Če ga na njegov položaj ne bi izvolila desnica, bi ga pa ...