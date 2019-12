Marginalije s Tankom za piko

Ali je praznični december kaj pripomogel k večji prodaji knjig? Nekoč so veljale za najboljše darilo … Je še tako? Ne vem, lahko samo izrazim upanje, da je, in dodam, da jaz – v družbi z mojimi – ta test opravim brez očitkov vesti. In da sem pa tja kaj storim za to, da bi se melanholijo vzbujajoče, na dol in v hrib obrnjene krivulje o prodaji, kupovanju, izposoji knjig popravile. Tudi to, seveda, da bi se povečalo število ljudi, ki berejo in preberejo vsaj eno knjigo na leto (zdaj je sramotno majhno), in da bi malo manj buljili v ekrane in malo več v liste ali v kindle.Zadnja knjiga, ki sem jo kupila, posveča nekaj vrst ...