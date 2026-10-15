Kako so me lutke popeljale do zdravljenja otrok na kliniki

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Moj prvi stik z lutkami je bil vse prej kot prijeten. Žogico Marogico, nedolžno predstavo za otroke, je za vedno zaznamovala grozljiva podoba glavnega negativca Zmaja, ki se mi je tako vtisnila v spomin, da še lep čas po ogledu predstave nisem prestopil praga lutkovnega gledališča in sem se stavbe na Levstikovem trgu izogibal v širokem loku. In to čeprav sem z drugimi otroki, ki jih gotovo ni bilo tako strah kot mene, pihal in pihal, da smo hudobo odpihnili z odra ter tako rešili Žogico Marogico iz ujetništva. Prvobitni strah sem pozneje sicer premagal in postal dokaj stalen gost v lutkovnem gledališču, a nelagodje, predvsem kadar so se na odru pojavile ...