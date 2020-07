Maščevanje piflarjev

Piflar je pogovorna beseda. Slovar pravi, da je edini sinonim za piflarja »dudlar« – toda ta izraz je prav tako pogovoren. Za piflarja torej nimamo običajne, lepe, knjižne besede. To morda nakazuje, da piflarjev nimamo preveč radi.Kaj pomeni »piflar«? Predvsem pomeni učenca, ki se uči na pamet. Piflar se uči mehanično, ne da bi se vprašal, kakšen pomen ima snov za njegovo življenje, svet in druge ljudi. Piflarstvo je slepa pridnost. Toda piflarstvo ni samo to. Podobno kot angleška izraza nerd ali geek tudi piflar vse bolj pomeni človeka, ki se navdušuje nad tehnologijami. Piflar je strokovnjak za naprave, zlasti za tiste z ...