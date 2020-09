Maske, nerodna zadeva

O zaščitnih maskah so veliko razpravljali že leta 1918. Takrat je razsajala španska gripa, hujša, veliko usodnejša različica gripe. Vemo, da je ta bolezen obšla svet in da je bilo žrtev več deset milijonov. Proti njej so se borili z raznimi sredstvi: uvajali so karantene, vlade so opozarjale na cirkulacijo zraka v zaprtih prostorih, Američani so se navadili kihati in kašljati v robec; ponekod so odredili tudi obvezno nošenje mask. Seveda jih niso nosili vsi državljani. Po pisanju Washington Posta so novembra 1918 v Kaliforniji aretirali nekega Eugena Caleyja, ki ni hotel upoštevati ukrepa; kasneje so prijeli še več ...