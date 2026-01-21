Bo nekoč prestižni Maximarket postal še ena zastala »gradbena jama«?

Če želimo, da Maximarket ponovno zaživi, kot se za centralno stavbo prestolnice spodobi, potrebuje smiseln nov program.

Iz otroštva se spominjam dišečega in sladkega belega kruha s hrustljavo skorjico iz Maximarketa. Maxijev kruh je bil tako priljubljen, da so Ljubljančani zanj stali v vrstah, peki pa so ga spekli več ton na dan. Poleg tega je Maxi ponujal najnovejše modne trende, pa tudi tehnično opremo, kot so svetila. Moderna veleblagovnica je bila zasnovana za udobje obiskovalcev, z dvoetažnim parkiriščem, pozneje so dodali še klimatizacijo. Kupci so zaupali kakovosti blaga, ki so ga lahko nabavljali ob delavnikih vse do osmih zvečer. A Maximarket ni bil zgolj trgovina; hitro je postal pravo družabno srce Ljubljane, kjer so našli prostor restavracije, kavarna, slaščičarna in bar, ki so jih z veseljem obiskovali tudi ljudje iz drugih krajev. Zaradi lege ob pomembnih političnih in kulturnih ustanovah so ...