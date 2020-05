Med evropskimi milijardami in premierovimi tviti

V času drsenja v recesijo, prav včeraj smo izvedeli za nov podatek o upadu gospodarskega zagona v prvem trimesečju, je dobra novica tega tedna prišla v sredo iz Bruslja: Slovenija naj bi z novim evropskim megaskladom za okrevanje predvidoma prejela dodatnih dobrih pet milijard evrov, od tega polovico v nepovratnih sredstvih. Resda nas do končne potrditve tega zneska loči še nekaj sestankov na najvišji evropski ravni, lobiranj in pogajanj, a bistvenih sprememb pri omenjeni številki menda ni mogoče pričakovati. Upajmo, da bo res tako.Pet milijard evrov je seveda precej zajetna vsota denarja. Za ponazoritev: to je približno polovica ...