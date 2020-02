Med neoliberalci in paraziti

Med slovenskimi kulturniki velja gospodarstvo za negativno zaznamovano področje, pogosto označeno kot orodje »neoliberalizma«. Hkrati ima tudi kultura v gospodarstvu pogosto zelo slabšalen prizvok, velja za »parazita«, ki k ničemur ne prispeva. Če bi bilo v gospodarstvu malo več kulture in v kulturi malo več gospodarstva, bi dobili ključ do trajnostnega razcveta obojega. Kako iz družbe neoliberalcev in parazitov z nekaj empatije in sodelovanja lahko razvijemo družbo gospodarstvenikov in kulturnikov?Kot primer, ko je povezovanje kulture in gospodarstva nujno, poglejmo izjemno kulturno dediščino Sečoveljskih solin. Stik sladke ...