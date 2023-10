Mediji po navdihu iz Murgel

V nadaljevanju preberite:

Leta 1951 je izšla prva številka revije Arhitekt. Glavni urednik je bil France Ivanšek, ki je pozneje po švedskem vzoru v Ljubljani zasnoval stanovanjsko naselje Murgle. Revija Arhitekt tudi danes navduši radovednega bralca. Narejena in napisana je tako pametno, privlačno in dostopno; natančno, a brez kvaziakademskega nakladanja, s široko paleto tem, od urbanizma do oblikovanja in pregleda kulturnih dogodkov ter pomembnih obletnic doma in po svetu, pa še oglase ima – da bi jo kak teoretik danes skoraj označil kot »nestrokovno«. No, saj celo cenjeni erudit dr. Fedja Košir, recimo, zapiše: »Vsebina Arhitekta je izjemno, morda celo preveč pestra.« Vsekakor! Ivanšek je bil humanist, ki je pred več kot 70 leti vedel, da je treba za dvig bivalne kulture arhitekturo razumeti ne le kot inženirsko, ampak tudi humanistično dejavnost, in da kot takšna, tako v teoriji kot v praksi, ni smiselna, če ne seže onkraj svojega ceha. Zato je vsebinska pestrost, ki arhitekturo vzpostavlja kot del družbe in bivanjskega vsakdana, namenska in – ključna.