Medmorski imaginarij

»Zemljevidi, zemljevidi.« S temi besedami Enric Juliana, legendarni urednik barcelonskega dnevnika La Vanguardia, rad pospremi dogajanje z geopolitično razsežnostjo, o kateri se mu zdi, da jo je večina komentatorjev spregledala. Ko je Janez Janša na začetku mandata na družabnem omrežju, ki je pod njegovimi hitrimi prstki postalo neprekosljivo orodje propagande in prozoren vir osebne duševne diagnostike, objavil različico zemljevida Medmorja, sem takoj pomislil na priljubljeno Julianovo mantro. Tu imamo predsednika vlade, ki svoje ambicije izraža v jeziku geopolitike, in njegove kritike, ki se zbegano in popadljivo odzivajo nanj. ...