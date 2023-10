Meje in postaje v vsako slovensko vas

Ste morda kdaj slišali slovenskega premiera, ki bi svojim državljanom zagotavljal, da bo italijanska kontrola na meji med Italijo in Slovenijo trajala samo deset dni? Kje si pa drzne! Ste pa lahko slišali hrvaškega premiera, ki pravi, da bo slovenski nadzor na meji s Hrvaško trajala zgolj deset dni. Plenković je vedno užival v pravljicah.

Tudi Avstrijci so nabriti pravljičarji. Mejo s Slovenijo začasno (desetdnevno z 288 podaljški) nadzirajo že osem let, pri tem pa ne povedo, koliko migrantov so ustavili in kako varni so zaradi tega. Njihova varnostna pravljica malce šepa. Begunci, ki bi hoteli v Avstrijo, bi se tja vedno lahko pripeljali skozi Italijo. Skratka, Avstrijcev ne motijo begunci iz Italije, motijo pa jih tisti iz Slovenije. Meje s Slovenijo ne dajo, za prosto pot z Italijo pa bi beguncem navkljub, umrli.

Slovenski čuvaji meje seveda ne bodo ustavili niti enega terorista, so pa z ukrepom elegantno dali še eno roko Janezovim, ki jim odprte meje ne gredo v genski zapis. Še v času železnih zaves, v časih neprepustno zaprtih evropskih mej so ljudje z vzhoda veselo bežali na zahod, švercali so vse, kar se je švercati dalo: od orožja do droge, od denarja do žive sile. Zdaj pa naj bi ti cicibanski pregledi posameznih vozil naredili red. Ma, koga oni farbajo! Največji sodobni terorist na Norveškem je bil Norvežan. Največ morilcev (tudi serijskih) v Sloveniji je Slovencev. Še najbolj sveži, priložnostni »teroristični akciji« sta zakuhala slovenska državljana.

Nadzorovane meje bodo še najbolj zaustavljale turiste in dnevno prehajanje žive sile, ko bo garaška raja porabila uro ali več za isto pot do kruha. Trpel bo turizem, trgovina, človeški odnosi in ekologija. Politična vest pa bo oprana: »Zavarovali smo lastni narod.« Vse države naj postavijo železne zavese na meje, pa se bo ljudem še bolj trgal film.

Zakaj eni terorizirajo, bombardirajo, ubijajo, posiljujejo, genocidirajo, drugi pa morajo z domov ...? Zakaj tisoči mrtvih, med njimi nedolžni otroci, uničeno imetje? Komu koristi preganjanje milijonov z domačih ognjišč? Ste se vprašali, kako živi ruski Car in njegovi oligarhi? Kako nujno morajo imeti vse daljše jahte? Koliko so na račun prej omenjenih žrtev v samo nekaj dneh zaslužili naftni mogotci, koliko so zaslužili prodajalci orožja? Poglejte tečaj dolarja in komu cvetijo borzni vložki. Poglejte, komu se življenje lomi in poglejte, kdo bogati. Takoj postane jasno, za koga delata car in Hamas, zakaj imamo vse to. In komu koristi zapiranje evropskih mej.

Zaradi teroristov? Italijani se izgovarjajo na Slovence, Slovenci na Hrvate, Hrvati na Bosance, Bosanci na Srbe, Srbi na Turke, Turki na Ruse, Rusi na Američane, ti pa na Ruse, Rusi na Turke, Turki na Srbe, Srbi na Bosance, Bosanci na Hrvate, oni na Slovence. Krivi smo torej res Slovenci! Čeprav teroristov Sloveniji nismo imeli nikoli. Ne v času trdih ne v času odprtih mej. Ne zapiramo samo državnih mej, zapiramo se v lastne, človeške meje, na okna vijačimo rešetke, videonaprave, prostovoljno živimo v zaporu, zato da se predajamo iluziji svobode. Smo se res borili za visoke plotove, ves ta nadzor ...? Ljudje zahtevajo rešetke in stražarje. Hočemo meje, vpijejo.

Bistvo demokracije je znati izkoristiti priložnost. Spomnimo se, kako so se ljudje zgražali, ko so zvedeli, da bo drugi tir z osmimi predori in tremi viadukti stal eno milijardo. Zdaj pa naj bi zaradi poplav Slovenija v nekaj letih zbrala za deset drugih tirov denarja. Enkratna je tudi priložnost evropske prestolnice kulture. Najpomembnejša investicija take kulture je prenovljena železniška postaja v Novi Gorici, ki bo stala 43,3 milijona evrov. Ne vemo, koliko vlakov bo vozilo vsak dan na kulturne prireditve v Novo Gorico, in ne vemo, kako bodo nova postaja, prestavitev tirov, novi peroni, pet milijonov evrov vreden podhod za pešce, parkirišča in vse, kar še sodi k postaji, prispevali h kulturi.

Ko so EPK načrtovali v Istri, so si v Izoli zaželeli nov kulturni dom za 18 milijonov evrov, pa so Izolani znoreli: »Kaaaaj? Osemnajst milijonov bi vi dajali za kulturni dom?!« Prav so imeli. Če bi v Izoli namesto kulturnega doma zastavili železniško postajo, upora nad 43-milijonsko porabo ne bi bilo. Morala zgodbe? Še največ kulture danes pripelje postaja. Železniško postajo v vsako slovensko vas! Meje in postaje (kultura in prosveta), to naša bo osveta!