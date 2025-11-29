Menjati ljudstvo ali zakon?

Dostojanstveno sprejeti poraz je gosposka vrlina, ki je na Slovenskem redka predvsem med ljudmi, od katerih bi jo smeli najbolj pričakovati. Tako kot glede marsičesa lahko tu športniki kažejo ogledalo politikom, a tudi slednji so pogosto bistveno bolj dostojanstveni, samokritični, predvsem pa bolj realistični kot druge javne osebnosti, ki se zbirajo okoli njih.

Malo stvari je tako odbijajočih kot aroganca poražencev. To velja celo takrat, ko simpatiziramo s poraženo stranjo ali ko se nam zdi, da so argumenti in razum na njeni strani. Zato bi se vsakdo, ki v demokratični igri doživi poraz, a bi v njej rad ostal pomemben akter, tega moral zavedati.