Mesta prihodnosti

V Sloveniji imamo dva stroja, ki gradita stanovanja. Prvi je javni in drugi zasebni. Po podatkih statističnega urada oba skupaj na leto zgradita 3600 stanovanj (povprečje zadnjih deset let). Od tega jih okoli 500 zgradi prvi in 3100 drugi. Javni si je s sedanjo vlado postavil cilj, da svoj delež poveča s 500 na 3000 na leto. A tudi zasebni je v zadnjih letih zelo aktiven, saj so postala stanovanja zaželene naložbene investicije.