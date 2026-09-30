Mesto, ki si nas je privoščilo

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. »Mogoče pa to ni slabost, ampak prednost,« se mi je nasmehnil arhitekt Mads Kaltoft iz danskega biroja Schmidt Hammer Lassen na ozelenjeni terasi nove poslovne stavbe Vilharia, s katere je Ljubljana videti kot sodobno mesto. »Da se veliko projektov v mestu odvija tako počasi, je lahko celo dobro,« je dodal avtor arhitekturne zasnove. »V Skandinaviji se je v zadnjih desetletjih vse odvijalo zelo hitro in pogosto vidimo, da so bili urbani posegi prenagljeni. Čas pokaže, kaj je zares smiselno.« S to izjavo se strinjam, čeprav je tudi cinična: pred slabimi odločitvami nas v Ljubljani večkrat rešuje nesposobnost oblasti, da bi dokončala svoje zamisli, in ne njena ...