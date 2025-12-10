Mesto za avtobusno šipo

Vsako daljnosežno gradbeno odločitev bi morali preveriti z vprašanjem: kako bo investicija izboljšala življenja ljudi, ki se po mestu vozijo z avtobusom?

Zdi se mi, da bi morala fakulteta za arhitekturo sodobni urbanizem najmanj en teden na leto poučevati na avtobusih ljubljanskega potniškega prometa. Težko bi bilo namreč najti prostor, kjer bi bilo razmerje moči v sodobnem mestu tako zelo razvidno, kot je na mestnih avtobusih. Avtobusi so javni prostori – čeprav je treba zanje plačati. Od zadnje podražitve cel evro in pol, kar je za javno storitev, ki ob prometnih konicah ne zagotavlja niti prevoza, hitrejšega od peš hoje, precej zasoljena cena. Avtobusi so vsem ljudem dostopni pod enakimi pogoji, kar je morda najbolj uporabna definicija javnega prostora. Zato je tudi del mestnega javnega prostora in za ljudi, ki nimajo avtomobilov, so gibalno ovirani ali kako drugače prikrajšani, ob slabem vremenu in na daljše razdalje pogosto edina ...