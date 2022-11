Mi nismo rasisti

V kolumni preberite:

Leta 1976 se je Emma DeGraffenreid odzvala na oglas za delo v avtomobilskem podjetju. Na razpisu ni bila izbrana. Prepričana je bila, da dela ni dobila, ker je temnopolta ženska, zato se je odločila za tožbo, vendar jo je sodišče zavrnilo. Sodnik je pojasnil, da so v podjetju zaposleni tako temnopolti delavci kot ženske, zato diskriminacije ni bilo. A Emma je v resnici opozarjala na nekaj bolj zapletenega: vsi temnopolti delavci v proizvodnji so bili moški, mesta v sprejemni pisarni pa so zasedale ženske in vse so bile belke. Sodnik je spregledal kompleksnost diskriminacije, ker je upošteval le ozko dimenzijo ene osebne okoliščine.