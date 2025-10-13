V nadaljevanju preberite:

Danes popoldan bom nastopil na avdiofestivalu, ki ga (so)organizira radio mojega življenja – Val 202. Vanj sem vstopil kot petindvajsetletni mladenič, se v skoraj četrt stoletja veliko naučil, odigral svojo vlogo, bil dve leti redno zaposlen, zdaj pa sem občasni projektni sodelavec. Rad ga imam.

Na festivalski oder sem vpoklican v pogovor, ki bo sodelujoče spraševal, ali bi imeli svoj radio. Vprašanje je kakopak retorično, služi pa kot odlična iztočnica, ki vabi k razmisleku o moji medijski eri.