Milijarderji in fejk milijonarji

Krajino tropske destinacije a la Bali, si nekajkrat v življenju za krompirjeve počitnice privošči vsaka poštena Alenka iz vseh slovenskih občin.

Milijonarji so izumrli. V planet Zemlja je treščil komet megalomanskega korporativizma, ki glisira na valu napihnjenega balona umetne inteligence in visoke tehnologije. Rodile so se bilijonske poslovne entitete. Nvidia jih šteje pet, google štiri, apple tri, space x pa bo s planirano monopolizacijo vesolja in komunikacijskih sistemov menda kmalu presegel vse. Celoten družbeni proizvod velike francoske ekonomije je debel le tri bilijone. Vse, kar v enem letu zaslužijo vsa francoska podjetja, vse tovarne avtomobilov, vse prodane bagete, kave in baretke, hotelske namestitve, letalske družbe, čistilci oken ..., čisto vse to doseže manj, kot tehtajo največji. Pa še enkrat ponovimo: bilijon je velik tisoč milijard. Tisoč! In milijarderji so pojedli milijonarje. Ste opazili, kako koncept ...