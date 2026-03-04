Neobičajni stroški: primer Vurnik

Če se Jože Plečnik po prvi svetovni vojni ne bi vrnil v svoje rodno mesto ter začel učiti in graditi v domovini, bi herojske začetke z lastno šolo in avtohtono vizijo slovenske arhitekture zaznamoval predvsem Ivan Vurnik. Vurnikova tragika je v tem, da bi Plečnik brez njega verjetno ostal v Pragi. Ker je bil Vurnik organizator nastajajočega oddelka za arhitekturo in tako ustanovitelj fakultete, kjer danes učim, se je na vse pretege trudil za profesorja iz Prage pritegniti svojega bolj znanega kolega. Čeprav sta se Vurnik in Plečnik v Ljubljani osebno že kmalu razšla, pa v prid Vurnikovi integriteti govori, da je svojo vlogo organizatorja nove šole razumel onkraj svojih lastnih, tudi projektantskih interesov, in v določenem smislu ravnal sebi v škodo, zato pa skupnosti v korist.

Plečnik je bil neverjetno samozavesten človek – kdo drug bi si upal v provinci trmoglavo graditi povsem drugače kot celotna Evropa? Tudi zato so Plečnikova dela danes del svetovne dediščine Unesca.