Moj obračun z modernizmom

Začel bom pri vila blokih. Ti so danes najpogostejša tipologija stanovanjske gradnje. Vila blok je na prvi pogled idealna rešitev nepremičninskih sanj: stanovanje v mestu, a hkrati sredi zelenja. Vila blok je hibrid med večstanovanjskim objektom in samostoječo hišo sredi vrta. V svojem imenu združuje to, kar bi si želel vsak: vilo, simbol prestižnega udobja, in blok, ki sugerira ugodno ceno množične produkcije.Vila bloki pa niso rezultat premišljenega razvoja in študija sodobnih bivanjskih oblik. Pogosto so najmanj tvegana rešitev, ki jo določajo zelo podrobni in zelo zapleteni prostorski akti. Ti določajo različne ...