Mojstrski tečaj mučenja

Le kdo ne bi rad poznal skrivnosti, ki so jih stari mojstri odnesli s sabo v grob? Kaj je Leonardo da Vinci primešal svojim barvam, da po vseh teh stoletjih še zmeraj žarijo nadzemeljsko? Zakaj Stradivarijeve violine zvenijo bolje kot druge? Na stotine knjig in dokumentarcev je posvečenih laboratorijskim analizam starih umetnin. Raziskovalci poskušajo z uporabo znanstvenih metod uganiti, kaj so mojstri šepetali in kazali svojim vajencem.A zakaj bi se ustavili pri umetnikih in obrtnikih, sedanji čas jim ni naklonjen. Danes poskušajo znanstveniki uganiti skrivnosti še drugih poklicev. Trike, pravila čez palec, izkušnje, ...