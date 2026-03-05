Moški, ki ima vse

Na anonimnem profilu, so izjave izmišljenih oseb, ki reproducirajo znane moško-ženske stereotipe in družbena pričakovanja, a v obrnjeni različici.

Pred vrati je 8. marec – mednarodni dan žensk. Od lanskega dneva žensk se razmere glede enakosti spolov niso izboljšale. Svet še naprej vodijo moški in, milo rečeno, ni videti, da v pravo smer. Namesto iskanja skupnih rešitev za pregrevajoči se planet smo priča novim napetostim, konfliktom in vojnam. Na našem koščku planeta je enakost žensk na papirju razmeroma dobro urejena. Pri tem enakost ne pomeni, da smo enaki po svojih lastnostih, ampak da imamo ženske enake možnosti in priložnosti za uresničevanje svojih potencialov in pravic in enako družbeno moč kot moški. Kako pa je v resničnem življenju? Imamo pravico, da volimo in smo izvoljene, se izobražujemo, zaposlimo in (za zdaj še) svobodno odločamo o rojstvu otrok in lastnem telesu. V povprečju imamo višjo raven izobrazbe kot moški, a ...