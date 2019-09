Motnja na morski gladini

Za drznost je potrebna tudi samokritika, občutek, da ti bodo ljudje okrog tebe oprostili, če ga polomiš, če narediš napako.

Pred več desetletji je Ivan Križnar, ravnatelj na osnovni šoli, ki sem jo kasneje tudi sam obiskoval, prišel na drzno idejo: v avli šole je začel organizirati razstave prvovrstnih slikarskih in kiparskih del. Brez kake posebne zaščite, ob skorajda apokaliptičnem dvomu nekaterih, kaj vse se bo dogajalo z razstavljenimi predmeti.Zgodilo se ni seveda nič, nič ni bilo poškodovanega, nič ukradenega. Razstave, prisotnost umetniških del in redne otvoritve smo učenci doživljali kot nekaj samoumevnega, običajnega. V njih nismo videli priložnosti za vandalizem, kar bi bil verjetno prvi strah vsakega umetnika in ravnatelja. V njih smo vsi skupaj videli izziv nekega drugega sveta. Sveta, ki ga morda (še) nismo povsem razumeli, ki nam je bil včasih bolj, včasih manj všeč, ki pa nas ni pustil brez odziva. Razstava je bila lahko »dobra«, »brez veze«, »super«, »krneki«, nikoli pa se nismo pretvarjali, da je ni. Postala je kot naša druga šolska malica: o njej si imel mnenje, nisi pa se spraševal, zakaj jo delijo. Lahko si mislite, kako pozitivno je to vplivalo na odnos do kulture pri celih generacijah tedanjih učencev. Živeli smo ob umetnosti, danes si mnogi težko predstavljamo stanovanje brez umetniških del.Tega sem se nazadnje spomnil dva meseca nazaj, ko sem na slepo naročil nov album Iggyja Popa. Kupiti njegov album, ne da bi ga prej poslušal, je podobno kot kupiti srečko na loteriji. Iggy Pop je vse od leta 1969 skrbel, da so bili njegovi albumi enkrat brez repa in glave, drugič brez vsaj približno slušljivega zvoka, tretjič brezhibni in nato že takoj skoraj brez melodij ali pa povsem dolgočasno predvidljivi. Skoraj celotno kariero je vestno skrbel za to, da bi se medijsko uničil in da bi ga zasovražilo čim več poslušalcev. A prav zaradi svoje drznosti je bil prelomen in vpliven. Ko jo ocenimo kot celoto, je njegova glasba odlična. Tudi največji kritiki so ga poslušali in kopirali njegove večkrat nedodelane, včasih pa do potankosti izbrušene ideje, skrite za takšnim ali drugačnim hrupom. In njegov največkrat zelo zoprni nastop. – Zdaj pa sem videl samo naslovnico: nizko morje v modrem polmraku; nežni valovi, ki soustvarjajo zvok morske obale; in umetnik.Ni mi povsem jasno, ali sem šolske razstave in nov album gospoda Popa povezal, ker mi je bila všeč naslovnica Popovega albuma, ali zato, ker sem v obojem začutil dva različna odraza iste drznosti.Drzne, nekonvencionalne poteze praviloma naletijo na dvom, strah, nezaupanje, zadržanost, osuplost, najsi bo to popolnoma »napačen« pristop k snemanju albumov in k javnemu nastopanju, kakor ga je vzdrževal Iggy Pop, ali izzivanje varnostnih nadobudnežev pri razstavah na osnovni šoli, ki ga je podpiral naš ravnatelj. A skoraj vedno prinesejo (tudi) nekaj dobrega.Brez drznosti namreč ni sprememb. Naš čas pa drznosti ni naklonjen nič bolj kot nekdanji, le tisto, kar je bilo nekdaj drzno, smo spremenili v dolgočasno samoumevnost. V takšno, kakor jo je pred skoraj dvema tisočletjema parodiral antični pisec Petronij v svojem Satirikonu. Bogati, prenažrti in častihlepni Trimalhion, najbolj znana podoba tega romana, je tipičen predstavnik tedanje brezupne sle po drznosti: a ne po kakršni koli drznosti. Samo po takšni, »kot smo je navajeni«. Po takšni, ki ne zmoti našega ustaljenega toka.Človek je namreč težko drzen vse življenje na enak način. Oponaševalci drznih se hitro spremenijo v njihovo karikaturo, enako pa se zgodi tudi tistim, ki v starosti oponašajo samega sebe. In prav to se je zgodilo današnji Evropi. Podobna je rimski družbi s prenapihnjenim patosom in ljubeznijo do ekscesnega na eni ter zabuhlim moralizmom, kvaziduhovnostmi in idiličnimi podobami revščine in ubogih na drugi strani.Ker smo si kot nekdaj vrhnji sloj rimskega imperija ustvarili zlato kletko udobnega življenja, se vse bolj bojimo negotovosti. Sledimo toku. Hočemo zavarovati sami sebe, še bolj pa svoje otroke, pred vsako možnostjo, da bi šlo kaj narobe in da bi bili kdaj neuspešni. Toda bolj ko se zavarujemo, bolj smo negotovi. In preprosto – strahopetni. Bolj ko ščitimo svoje otroke, bolj jih potiskamo na pot razvajenih bojazljivcev. In močneje ko preprečujemo, da bi se jim zgodila krivica v šoli ali pri študiju, za večje nezmožneže jih naredimo v realnem življenju.Za drznost je potrebna tudi samokritika, občutek, da ti bodo ljudje okrog tebe oprostili, če ga polomiš, če narediš napako. In predvsem – da si jo boš znal oprostiti sam. Norost in daljnovidnost moraš znati združiti z distanco.To dvoje je Iggyju Popu na albumu Free (Svoboden) kar dobro uspelo. Drzen je s svojo umirjenostjo, navidezno nepovezanostjo in glasbo, kjer je pevec samo izvajalec, avtor pa mlad džezist. Drzen je, ker mu je uspelo znova razklati kritike, ki pogrešajo – si lahko mislite – »drznost, kot smo je navajeni«. »Ne prepričujte me, kako koristno je, da vem, da sem idiot,« jim kar vnaprej odgovarja Iggy Pop v eni od pesmi.Današnji čas hlepi po predvidljivi drznosti, ki seveda sploh ni drznost. Mene pa prepriča samo tisto, kar ustavlja naš podivjani spanec. Kar me s svojo tišino zbuja iz hrupnega dolgčasa. Kar zmoti mirno gladino morja. Umetniška razstava vrhunskih avtorjev na osnovni šoli je za vse to še vedno dobra metafora..................................Kozma Ahačič, dr. slovenistike, je urednik portala Fran in raziskovalec.Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.