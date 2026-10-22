Možiček med dimniki

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Gentrifikacija. Pravniki smo zasidrani v pojmovnost, obsedeni s citiranjem in bolestno sistematiziramo, predalčkamo. Morda me tudi zato uporaba te besede v zasebni in še bolj v javni rabi, navdaja z nelagodjem. Že nekaj let odzvanja med kamnitimi stezami mojega mesta in mansardne oči na hišah starega mestnega jedra gledajo nanjo kot na izgubljeno priložnost. Kadar se v javnem diskurzu o naših skupnih stvareh ne pove bistva ali pa je to izrečeno nejasno, zgolj kot smerokaz, ovit v meglo, se na stežaj odpira prostor za politični marketing, prazno čvekanje. Ni problem v besedi sami, še manj pojmu. Beseda gentrifikacija, pogospodenje ima svoj izvor, svojo ...