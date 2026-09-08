Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Osmega junija leta 2004 je naš dijaški astronomski krožek zaprosil za dopoldanski umik avtomobilov s šolskega parkirišča ter po njem razpostavil teleskope, daljnoglede in stative s fotoaparati. Oglejte si celoten navidezni prehod Venere prek Sonca, viden iz Slovenije zdaj in naslednjič čez 121 let, so navihano oglaševali mladi astronomi. Iz šolske stavbe so se tekom dopoldneva zgrinjali dijaki in potrpežljivo, kot odpadlemu pouku pritiče, čakali v vrsti vsak na svojih nekaj sekund pogleda v okular. Med opazovalce so se vključili še malčki iz sosednjega vrtca, bolj ali manj naključni mimoidoči in šolarji z bližnjih osnovnih šol. Razen z ene, pet minut hoda ...