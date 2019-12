Preberite še: Nagrada DNS za življenjsko delo gre na morje, k Delovemu Borisu Šuligoju

Slovar je pomanjkljiv, ker v njem ne piše, kje in kdo lahko komu pripiše mafijo: sodniki mafiji ali mafija sodnikom.

Slovenski pravopis in slovar slovenskega jezika ne poznata besede mučka. Ali pri nas res ni mučk? So mucke in mačke. Slovar obravnava tudi mučno in mučiti nekoga, ki imata obe neko skrivno zvezo z mučko. Ampak mučka je nekaj bistveno bolj sofisticiranega in kompleksnega od preprostega mučenja.Mučka, na primer, običajni ljudje rečejo pritožbi na račun neizbranih izvajalcev za gradnjo železniških mostov čez dolino Glinščice. Naročnik del med tremi kandidati ni izbral nikogar. Dva zato ne, ker sta za delo zahtevala previsok znesek, investicijski program tega ne dovoli. (To smo vsi razumeli v nulo.) Tretjega ponudnika pa niso izbrali zato, ker je predložil zelo sumljivo referenco, zakopano, ne vemo kako globoko pod zemljo. V običajnem svetu je preprosto: če referenca ni jasna, ne velja. Tako kot za pilota letala niti v ex Adrii ne bi sprejeli nekoga, ki bi jim prinesel pilotsko licenco iz dežele Zanzikafrija. Potem bi se kandidat pritožil na Državno revizijsko komisijo (DKOM), ki take pritožbe ne bi gladko zavrnila, ampak bi začela raziskovati, kako in kaj je z državo Zanzikafrija, in če morda vendarle ne obstaja na ... nedosegljivi Luni.Tretji gradbinec je torej predložil referenco, za katero je celo sam potrdil, da ni povsem jasna, pa mu DKOM ne verjame, in išče in vrta, zapravlja čas in milijone in se izgublja v vse bolj zapletenem vesolju. DKOM je prevzela vlogo advokata zavrnjenega kandidata. V normalnih razmerah (če bi si res čim prej želel posla, pa si ga očitno ne) bi kandidat sam že naslednjega dne odkopal zid na osmih mestih, občina bi mu pomagala, sosedje bi seveda sodelovali ... Hodil bi po trepalnicah, da bi dokazal svojo dolžino in globino. A ne! Nasprotno – še sam zapleta položaj. V svoji nerodni piarovski naivnosti celo izjavi, da razpis ni bil jasen. S tako izjavo je povedal vse. Izjava, da razpis ni bil jasen (čeprav je bil), dokazuje, da sam nima prav trdne vere v svojo referenco. Če torej seštejemo vsa dejstva in jih spravimo v preprosto razmišljanje iz učbenika logike za srednješolce, je jasno samo eno, da referenca ni jasna. Kaj torej čaka DKOM? Na mucko ali mučko!V zgodbi ves čas nastopajo isti glumači iz iste komedije, ki vsako leto odkrivajo nove razloge, zakaj se nečesa ne da. Zadnjič so nekaj naredili za tir spomladi 2005, ko je takratna vlada, vemo čigava, najbrž po naključju ali pomoti sprejela državni prostorski načrt zanj. Le osem let pozneje so mu isti možje pokazali roge. Od takrat je vse narobe. Še vsaka rešitev, ki bi pripeljala morje bliže Ljubljani, je slaba. Niti po verjetnostnem računu ne more biti ena »ideologija« vedno proti. Le katera ideologija na svetu je sploh lahko proti železniškim tirom, lepo vas prosim?Drugi primer mučke je javno pranje porjavelega spodnjega perila o tem, kdo je kriv, da sta se Jernej Sekolec in Simona Drenik pogovarjala po prisluškovanem telefonu. Ne vem, kaj so poslanski mojstri mislili doseči s to obravnavo, ne vem, ali jim kdo verjame, da so res to mislili doseči, gotovo pa so dosegli nekaj, kar je bilo vnaprej jasno, da bodo. Za mnenje bi lahko vprašali kakega šolarja ali pa je dovolj, če zgolj poslušajo diplomatsko veselje v Zagrebu. Če bi kdo po odzivu iz Zagreba še zmeraj trdil, da ne ve, kaj so dosegli, ste lahko še bolj prepričani: to pa je mučka, in to mučka na kvadrat! Ne mačka niti mucka, ampak huda (nacionalna) muka za vse na tej ladji.Slovenski slovar in pravopis že premoreta mafijo, kjer piše, da je to (slabšalno) podtalno delujoča skupina ljudi. Slovar je pomanjkljiv, ker v njem ne piše, kje in kdo lahko komu pripiše mafijo: sodniki mafiji ali mafija sodnikom. Koprskemu županu so že ob nastopu dobronamerno in prijazno svetovali, naj raje trikrat premisli, kako izbira sodelavce. Kaj smo dosegli, če izbira podobno kot njegov predhodnik? Je pa Maleničevo škropljenje s penino na nekoč Bavčarjevi mizi (in vsa druga šara), še iz Popovičevih časov. Celo volk s slovenskega Wall Streeta si, vsaj za to mizo ne, ni privoščil tako neumnega zmagoslavja in veseljačenja. Niti takrat ne, ko je tajkunski prototip praktično že zagrabil premoženje največjega slovenskega finančnega holdinga z več kot 600 milijoni evrov prihodkov. In niti takrat, ko je koprski faraon iskal parcelo za piramido v Kopru. Mučka? Mafija? Ma kaki – mizerija!