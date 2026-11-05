Na čarovniški metli Enterprise

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Enaintrideseti oktober, znan kot halloween in dan reformacije, je od leta 2017 tudi svetovni dan temne snovi (Dark Matter Day). Izbira datuma ni naključna. Halloween je praznik teme, senc in nevidnega, temna snov ena največjih neznank sodobne astrofizike.

Ne oddaja in ne absorbira svetlobe in je tako ne moremo neposredno videti. Da obstaja, sklepamo iz njenega gravitacijskega vpliva, na primer na gibanje zvezd v galaksijah. Po sodobnem (ne)razumevanju bi temno snov lahko sestavljali neki osnovni delci narave, ki jih zaenkrat še ne poznamo.

Tako oba, halloween in temna snov, na neki način povezujeta svet, ki ga lahko vidimo, s svetom, ki je onstran znanega. Halloween, menijo, izhaja iz keltskega praznika Samhain, ki je označeval začetek zime. Kelti so verjeli, da se v tem času meja med svetom živih in svetom mrtvih zabriše ter lahko duhovi umrlih in nadnaravna bitja obiščejo svet živih.

Prižigali so kresove, nosili maske in strašljive preobleke, da bi se zavarovali pred morebitnimi zlimi duhovi. Po prihodu krščanstva se je praznik prepletel s praznikom vseh svetih, 1. novembrom. Večer pred njim so imenovali All Hallows' Eve (večer vseh svetih), iz česar se je razvilo ime halloween.

V Sloveniji se halloween običajno prevaja kot noč čarovnic, čeprav angleško ime nima neposredne povezave s čarovnicami. Najverjetneje je vzrok v filmski grozljivki Halloween, ki jo je leta 1978 posnel režiser John Carpenter in so jo v slovenskih kinematografih predvajali pod naslovom Noč čarovnic.

Zakaj so med značilnimi podobami halloweena tudi čarovnice?

V različnih kulturah so obstajali ljudje, ki naj bi znali uporabljati nadnaravne moči, zdraviti z zelišči, napovedovati prihodnost ali vplivati na dogajanje v naravi. V srednjeveški Evropi se je odnos do čarovništva močno spremenil, saj ga je cerkev povezovala s hudičem, krivoverstvom in ga krivila za različne nesreče.

V obdobju med 15. in 18. stoletjem so čarovništva obtožili tudi številne ženske, ki so poznale zdravilne rastline, pripravljale mazila in napoje, pomagale pri porodih in negovale bolne. Podobe čarovnic iz ljudskega izročila so nadomestile podobe zlih in nevarnih žensk, ki naj bi ogrožale verski in družbeni red.

Na Škotskem, na primer, so med letoma 1563 in 1736 obtožili čarovništva skoraj štiri tisoč ljudi, večinoma žensk. FOTO: Wolfram Steinberg Dpa Picture-alliance Via Afp

Povezava čarovnic s praznikom halloween se je močneje razvila v 19. in 20. stoletju, predvsem v Združenih državah Amerike. Čarovnice so postale del popularne kulture, tudi otroške, in karikirane kot stare ženske na leteči metli, oblečene v črno, s koničastim klobukom, črno mačko in kotlom za kuhanje zvarkov.

A zgodovina je bila veliko bolj kruta od sedanje, nedolžno-zabavne podobe čarovnic. Na Škotskem, na primer, so med letoma 1563 in 1736 obtožili čarovništva skoraj štiri tisoč ljudi, večinoma žensk. Okrog 2500 jih je bilo usmrčenih. V njihov spomin so leta 2025 v uradni škotski register tartanov vpisali poseben vzorec, imenovan Witches of Scotland. Družbena pobuda z istim imenom si prizadeva za pomilostitev, opravičilo in ohranjanje spomina na žrtve čarovniških procesov.

Te halloweenske dni je po družbenih omrežjih krožilo s tem povezano (retorično) vprašanje: Kdo ve, zakaj so nas učili, da se moramo bati čarovnic in ne tistih, ki so jih sežigali?

Andreja Gomboc, dr. fizike in profesorica astronomije na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici. FOTO: Matej Družnik

Ob tem pomislim na Sir Patricka Stewarta, ki je nekaj dni pred letošnjim halloweenom prestopil mejo med svetom živih in svetom mrtvih. Igralec, znan po kultnih vlogah Jean-Luca Picarda, kapitana vesoljske ladje Enterprise v Zvezdnih stezah, in profesorja Charlesa Xavierja v filmih Možje X, se je označeval za feminista in opozarjal na nedopustnost nasilja nad ženskami.

Vedel je, da je njegov glas – glas starega, belega moškega (kot se je izrazil sam) – slišan, zato ga je uporabljal. Med njegovimi izjavami sta zlasti povedni dve: »Nasilje je izbira in to je izbira, ki jo naredi moški« ter »Ljudje, ki lahko najbolj pripomorejo k izboljšanju položaja številnih žensk in otrok, so pravzaprav moški«.

Nasilje nad ženskami ni »ženski problem«. Moški morajo biti zavezniki žensk. V vsakdanjem življenju. Kot je zapisala sociologinja Jasna Podreka: »Preprečevanje nasilja se ne začne šele z velikimi javnimi izjavami in kampanjami. Začne se v vsakdanjih trenutkih, ko si zlasti moški upajo drugemu moškemu jasno povedati, da je njegovo ravnanje nesprejemljivo. Tudi kadar je ta vpliven. Tudi kadar je lažje pogledati stran.«

Priložnosti za tako zavezništvo, žal, ne manjka. Na to nas spominja tudi mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki je 25. novembra.

Dragi možje, bratje, očetje, sinovi, sodelavci, sosedje … pokažite s svojimi dejanji skozi vse leto, da »niso vsi moški taki«. Tudi tako, da ne tolerirate početja »takih moških«. Da se, na primer, ne smejete seksističnim šalam, ne molčite, ko prijatelj, sodelavec ali znanec obravnava ženske kot manjvredne, da ne gledate vstran ob nadlegovanju in nasilju nad ženskami. Da prevzamete odgovornost. Tudi takrat, ko se je za to treba izpostaviti, tvegati, da vas bodo drugi moški izključili iz skupine »mi, fejst fantje«.

Kajti kaj pravzaprav sporoča pogosto slišan stavek »fantje so pač fantje« (»boys will be boys«)? Da so fantje in moški pač razgrajači, nasilneži, osebe brez empatije, ki ne znajo obvladati svojega obnašanja in zanje družbena pravila ne veljajo? Ste vi tak »fant«?

Predstavljam si, da nam kapitan Picard z vesoljske čarovniške metle Enterprise, ki leti onstran meja tega sveta, maha in sporoča: »It's not rocket science!« Biti zaveznik žensk ni neka težka raketna znanost. Prav gotovo je precej lažje kot odkriti, kaj je skrivnostna, temna snov v vesolju.

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Andreja Gomboc, dr. fizike in profesorica astronomije na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Novi Gorici.

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.